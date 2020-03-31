 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة تتجاوز الصين بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

رئيسة وزراء النرويج: مستشفيات البلاد تسير بالاتجاه الصحيح

أخبار العالم

رئيسة وزراء النرويج: مستشفيات البلاد تسير بالاتجاه الصحيح
Reuters
الطاقم الطبي في النرويج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk79

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ الثلاثاء، إن هناك بعض الدلائل على أن أداء المستشفيات في مواجهة كورونا، يسير بالاتجاه الصحيح، ولكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

إقرأ المزيد
النرويج تبدأ تجريب مزيج أدوية لعلاج المصابين بكورونا
النرويج تبدأ تجريب مزيج أدوية لعلاج المصابين بكورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي، قولها إن الحكومة طلبت نحو 1000 جهاز تنفس من صناعة الشركات النرويجية.

كما ذكرت أن أوسلو يمكن أن توفر للدول الأخرى المعدات الأساسية في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة في التنفس.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا