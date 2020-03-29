النرويج تبدأ تجريب مزيج أدوية لعلاج المصابين بكورونا

بدأت منظمة الصحة العالمية، تجربة كبيرة، في النرويج، لتقييم علاج واعد ضد فيروس كورونا المستجد، حيث سيجرب العقار لأول مرة بإشراف أطباء وأخصائيين من النرويج والعالم على مريض نرويجي.

والعلاج الذي يجري الحديث عنه هو مزيج من دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين/لونيل، ودواء الإيبولا – ريمسيفير، ودواء لوبينافير/ريتونافير المستخدم لعلاج الإيدز، إضافة إلى دواء لالتهاب الكبد (إنترفيرون-α 1أ).

ويسعى الفريق المشرف على تجريب العلاج لتحديد تأثيره على صحة المريض، والمدة التي يستغرقها.

يذكر أن النرويج خصصت لهذة التجربة نحو مليون دولار.

المصدر: النرويج بالعربية