مصادر: واشنطن قد تمدد إعفاء خرق العقوبات على إيران

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة ستمدد الإعفاءات من العقوبات ضد إيران لتسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.

وحسب المصادر، فإن القرار بشأن الإعفاءات قد يصدر اليوم الاثنين.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، لكنها منحت إعفاءات من العقوبات لبعض الشركات الأجنبية العاملة على تنفيذ مشاريع في بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو 2018 من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015.

وهددت واشنطن بمواصلة سياسات "الضغط الأقصى" على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية.

المصدر: رويترز