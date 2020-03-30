الصحة الإيرانية: تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 وفاة خلال 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إلى ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 13911 شخصا، منوهة بأنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لأكثر من 63 مليون مواطن عبر خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة الباسيج في الحرس الثوري.

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إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية عن تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي الفيروس، منها قم وجيلان ومازندران في شمال البلاد ومركزي في وسطها.

المصدر: RT