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إيران تعلن أن عدة محافظات تخطت مرحلة ذروة انتشار كورونا

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إيران تعلن أن عدة محافظات تخطت مرحلة ذروة انتشار كورونا
Reuters WANA NEWS AGENCY
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الاثنين، عن تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا، منها قم وجيلان ومازندران في شمال البلاد ومركزي في وسطها.

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وأشار رضا ملك زادة مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا إلى تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين للمراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، ومنها البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المراكز العامة وتقليل الحركة داخل المدن، مضيفا أنه في حال الالتزام بالتعليمات سيتم احتواء المرض خلال أسبوعين، وإلا فستحتاج إيران إلى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت الصحة الإيرانية قد أعلنت أن عدد الاصابات بكورونا في البلاد بلغ لغاية أمس الأحد 38309، والوفيات 2640 وحالات الشفاء 12391.

المصدر: إرنا

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