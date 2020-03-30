كوريا الجنوبية.. عدد المصابين بفيروس كورونا 9.661 والمتعافين 5.228

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9.661.

وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، "تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ومن بين 78 حالة، اكتشفت 31 حالة في العاصمة سيئول وضواحيها....وتم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى الدولة".

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ووصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس. وبلغت نسبة الوفاة 1.64%.

فيما بلغ عدد المتعافين 5.228 بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.

المصدر: يونهاب