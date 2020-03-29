كورونا.. 105 إصابات جديدة في كوريا الجنوبية والإجمالي 9583

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 9583 خلال يوم أمس، بعد تسجيل 105 إصابات جديدة.

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ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف 21 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة التي تم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي على الوافدين 189.

وتجاوز عدد النساء المصابات عدد الرجال، حيث وصل عددهن إلى 5,784 حالة مقابل 3,799.

وحسب الفئة العمرية، جاءت العشرينيات في صدارة القائمة بـ2,602، ثم الخمسينات بـ1,798 والأربعينات بـ1,292 والستينات بـ 1,210 حالة.

ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 152 بزيادة 8 حالات عن العدد المسجل في اليوم السابق. وبلغت نسبة الوفيات 1.59%.

وبلغ عدد المتعافين 5,033 بزيادة 222 شخصا عن اليوم السابق مع ارتفاع نسبة الشفاء التام إلى 52.5%.

وتجاوز عدد الذين خضعوا لفحص كورونا عتبة الـ 390 ألفا وصولا إلى 394,141 بما يشمل المصابين المؤكدين. وظهرت نتيجة اختبار 369,530 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 15,028 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

المصدر: "يونهاب"