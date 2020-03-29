كوريا الجنوبية تحجر على القادمين من الخارج أسبوعين

قال جيونغ سيه كيون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده ستفرض عزلا إلزاميا لأسبوعين على القادمين من الخارج في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا الوافدة.

وأضاف أنه يتعين على جميع القادمين من الخارج بغض النظر عن جنسياتهم الخضوع للعزل اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمن ليس لديهم عناويين إقامة داخل البلاد، سيمكثون في مرافق تحددها الحكومة على نفقتهم الخاصة.

وأوضح أنه "من أجل منع السفر لكوريا لأغراض غير هامة مثل السياحة، ستتسع تدابير الحجر الصحي الإلزامي لتشمل جميع القادمين للبلاد".

والخميس، أعلنت سيئول أنها لن تتسامح مع المخالفين لقواعد العزل الذاتي، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية أو سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم إن كانوا أجانب.

المصدر: وكالة "يونهاب"