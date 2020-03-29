اليونان.. اكتشاف 95 إصابة بكورونا وإعلان 6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في اليونان اليوم الأحد، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات وفاة.

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وفي موجز صحفي، قال المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس، إن أغلب حالات الإصابة تم رصدها في منطقة أتيكا بالعاصمة أثينا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ 1156 حالة.

وأشار إلى أن هناك 69 شخصا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، تحت التنفس الاصطناعي.

وذكر تسيودراس أن 6 مرضى وعمرهم المتوسط هو 71 عاما، توفوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن غالبيتهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة أخرى.

المصدر: نوفوستي