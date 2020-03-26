اليونان.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يلامس الـ900
Reuters Alkis Konstantinidis
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أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل 71 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا و4 وفيات في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 892 شخصا وحصيلة الضحايا إلى 26.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة سوتيريس تسيودراس إلى أن هناك 57 مصابا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، وأن متوسط أعمار المتوفين 73 سنة مؤكدا تعافي 42 شخصا.
وشدد تسيودراس على أن وتائر انتشار الفيروس في البلاد ليست متسارعة، لكن ذلك لا يعني تجاوز المرحلة الخطيرة، مضيفا: "نحن في منتصف المعركة أو ربما في بدايتها".
المصدر: نوفوستي