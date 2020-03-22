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اليونان تفرض حظرا للتجول بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا

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اليونان تفرض حظرا للتجول بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا
Reuters
اليونان تفرض حظرا للتجول بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا
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قررت اليونان اليوم الأحد، فرض حظر التجوال بالبلاد اعتبارا من صباح يوم الاثنين 23 مارس باستثناء حالات بسيطة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس: "ربما تكون هذه الخطوة الأخيرة التي يجب اتخاذها على الفور وليست عبثا.. علينا أن نحافظ على المصلحة العامة.. صحتنا".

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وبهذا القرار لن يسمح إلا للذاهبين أو العائدين من العمل بالسير في الشوارع اعتبارا من يوم الاثنين، وكذلك لمن يتسوقون من أجل شراء الطعام والدواء والمترددين على الأطباء.

وتحركت اليونان سريعا في 10 من مارس باتخاذ خطوات تدريجية فيما يتعلق بإغلاق المدارس وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمطاعم والحانات والنوادي الليلية ومتاجر البيع بالتجزئة والمجمعات التجارية والمتاحف والمواقع الأثرية وذلك قبل حكومات أخرى في أوروبا.

كما حظرت السلطات التجمعات لأكثر من عشرة أفراد وأمرت لاحقا الفنادق بالإغلاق حتى 30 أبريل نيسان في تشديد للإجراءات الرامية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت اليونان 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة هناك، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 624، فيما ارتفعت الوفيات بواقع حالتين لتصل إلى 15 حالة.

وفي إشارة إلى إيطاليا التي سجلت نحو 793 حالة وفاة يوم السبت، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن واجبه يحتم عليه الحيلولة دون تكرار مثل هذه المأساة في اليونان، مضيفا أنه "يجب ألا تصل اليونان إلى النقطة التي يتحتم عليها الاختيار بين من يحيا ومن يموت".

المصدر: رويترز

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