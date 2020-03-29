رهاب كورونا يثير أعمال شغب في أحد سجون تايلاند

فر عدد من السجناء اليوم الأحد، من سجن بتايلاند وسط أعمال شغب أثارتها شائعات عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال مسؤول بارز بوزارة العدل التايلاندية، إن "السجناء أضرموا النار في مقصف حبسهم شمال شرق البلاد وفر عدد منهم وسط أعمال الشغب".

وأظهرت تقارير إخبارية أعمدة الدخان تتصاعد فوق السجن الذي يضم نحو ألفي نزيل من الرجال والنساء في إقليم بوريرام.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "مجموعة صغيرة من السجناء حكم عليها بالسجن مدى الحياة وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نشرت شائعة، بأن المنشأة غير آمنة بسبب كوفيد-19".

وأضاف: "انضم للمجموعة 100 سجين في أعمال الشغب".

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانتشارون، إن "ضباط الشرطة انتشروا لاحتواء الموقف وملاحقة الهاربين أثناء الفوضى".

وفرضت قوات الأمن قيودا على الحركة في عدة أقاليم في تايلاند مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1388 حالة، بزيادة 143 حالة جديدة أعلنت اليوم الأحد.

وأعلنت تايلاند كذلك عن حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى سبع حالات.

المصدر: رويترز