تايلاند تعلن 122 حالة إصابة جديدة بكورونا!

في حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة فيها إلى 721 حالة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض، في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم، وتجري تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.

المصدر: رويترز