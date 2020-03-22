تايلاند.. ارتفاع قياسي في عدد المصابين بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية، في تصريح صحفي: "بلغ عدد المصابين في البلاد 599 مصابا منذ بداية تفشي الوباء، وسجلنا اليوم 188 إصابة جديدة".

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.

كما لفت الوزارة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.

المصدر: نوفوستي