 
مباشر
عاجل
المركزي المصري يقرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا

سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي

أخبار العالم

سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي
Reuters Loriene Perera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njjl

سحبت السلطات في سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.

وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق حذرت السلطات في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى الآن 800 حالة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا