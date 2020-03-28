بريطانيا.. 260 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم وحصيلة الضحايا تتجاوز الـ1000

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ أمس بشكل دراماتيكي من 759 إلى 1019 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 14543 إلى 17089.

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وتم تشخيص هذه الإصابات بين أكثر من 120.7 ألف مواطن أخضعتهم السلطات البريطانية لفحص كورونا حتى الآن.

في عضون ذلك، أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك عن خضوعه طوعا للحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليه، وذلك بعد يوم من تشخيص إصابة رئيس الحكومة بوريس جونسون، ووزير الصحة مان هانكوك بالوباء.

المصدر: غارديان + رويترز