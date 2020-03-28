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طالبان ترفض التفاوض مع الفريق الذي أعلنت عنه الحكومة الأفغانية

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طالبان ترفض التفاوض مع الفريق الذي أعلنت عنه الحكومة الأفغانية
Reuters /FW1F/mark heinrich
أعضاء من حركة طالبان -أرشيف-
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قال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحركة سترفض التفاوض مع الفريق الذي أعلنت عنه الحكومة الأفغانية.

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ويرى مراقبون أن رفض الحركة للتفاوض مع الحكومة الأفغانية يمثل انتكاسة لعملية السلام.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت في وقت متأخر من يوم الخميس عن تشكيل فريق من 21 عضوا للتفاوض مع طالبان، ما دفع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، إلى القول إن "هذا التوافق خطوة لها مغزاها، تقرب الأطراف بشكل كبير من مفاوضات بين الأفغان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد وصف زيارته الأخيرة إلى أفغانستان بـ"المخيبة جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى السلام في هذا البلد الذي يعاني من حروب مستمرة منذ 40 عاما.

المصدر: "رويترز"

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