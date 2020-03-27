المبعوث الأمريكي يهنئ قادة أفغانستان بتشكيل فريق تفاوض مع طالبان

هنأ‭‭ ‬‬المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد القادة السياسيين وسادة المجتمع المدني الأفغاني، بتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.

وقال زلماي خليل زاد على "تويتر": "هذا التوافق خطوة لها مغزاها تقرب الأطراف بشكل كبير من مفاوضات بين الأفغان".

وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت في وقت متأخر يوم الخميس عن تشكيل فريق من 21 عضوا للتفاوض مع طالبان.

ويعد ذلك إشارة أولية إلى إحراز تقدم في اتفاق السلام الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع طالبان والذي تعرض المضي فيه للتأخير عدة مرات في السابق لأسباب منها النزاع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد وصف زيارته الأخيرة إلى أفغانستان بـ"المخيبة جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى السلام في هذا البلد الذي يعاني من حروب مستمرة منذ 40 عاما.

المصدر: رويترز