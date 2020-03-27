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تايلاند تغلق مزيدا من المواقع العامة بعد تجاوز إصابات كورونا الـ1100

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تايلاند تغلق مزيدا من المواقع العامة بعد تجاوز إصابات كورونا الـ1100
Reuters
تايلند
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قررت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة إغلاق المزيد من المواقع العامة والشركات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية أبريل.

وقال مسؤول صحي مطلع، إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة، مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض إلى الآن 97.

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وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19: "الوضع الآن ليس معتادا لكنه وضع طوارئ وقد تكون تنقلات الناس أكثر صعوبة، ولذلك فإن الجميع يجب أن يبقوا في المنازل".

جدير بالذكر أن سلطات العاصمة بانكوك التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، أمرت بتمديد الإغلاق الساري في المدينة حتى 30 أبريل.

المصدر: رويترز

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