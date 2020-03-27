كورونا في تايلاند..91 إصابة جديدة ووفاة واحدة
Reuters JORGE SILVA
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أعلن مسؤول في قطاع الصحة في تايلاند اليوم الجمعة عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 1136 إصابة و5 وفيات.
وأوضح أنوبونج سوجاريكاول، الخبير في الطب الوقائي بإدارة مكافحة الأمراض، أن الحالات الجديدة تشمل 30 مريضا مرتبطين بحالات سابقة و19 حالة بينها حالات قادمة من الخارج.
وكانت تايلاند قد سجلت في اليوم السابق، الخميس، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
المصدر: "رويترز"