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كورونا.. إندونيسيا تسجل 20 وفاة و103 إصابات جديدة

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كورونا.. إندونيسيا تسجل 20 وفاة و103 إصابات جديدة
Reuters AF/AJG/PAC
تدابير احترازية ضد كورونا في إندونيسيا
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أفادت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الخميس، بتسجيل 20 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 78 والإصابات إلى 893، فيما تماثل 35 شخصا للشفاء.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجوال، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: وكالات

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