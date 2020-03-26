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ترامب يرفض القبول بحقيقة وفاة عميل سابق لـFBI في إيران

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ترامب يرفض القبول بحقيقة وفاة عميل سابق لـFBI في إيران
Reuters CARLOS BARRIA
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لم تخطر واشنطن رسميا بعد بوفاة عميل الـFBI السابق، والمخبر المفترض لـCIA روبيرت ليفينسون.

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وفاة عميل الـFBI السابق بوب ليفنسون المحتجز في إيران
وفاة عميل الـFBI السابق بوب ليفنسون المحتجز في إيران

وقال ترامب للصحفيين أمس الأربعاء: "لم تكن صحته جيدة منذ عدة سنوات.. كان مريضا منذ فترة طويلة.. كانت لديه مشاكل صحية حتى قبل احتجازه واعتقاله في إيران. نحن قلقون جدا إزاء حال أسرته. لا أقبل نبأ وفاته. لم يقولوا لنا إنه توفي. لكن كثيرين يعتقدون ذلك".

جاء هذا التصريح بعد أن نقلت قناة "سي إن إن" عن أسرة ليفينسون أنه توفي في سجن إيراني قبل ظهور وباء فيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت أسرة ليفينسون الذي فقد أثره في إيران في 2007 في ظروف غامضة، أنه توفي حيث كان رهن الاعتقال.

المصدر: وكالات

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