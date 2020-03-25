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وفاة عميل الـFBI السابق بوب ليفنسون المحتجز في إيران

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وفاة عميل الـFBI السابق بوب ليفنسون المحتجز في إيران
AFP / Scott Olson
عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي
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أعلنت أسرة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) بوب ليفنسون الذي فقد أثره في إيران في 2007 في ظروف غامضة، أنّه توفي حيث كان رهن الاعتقال.

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وقالت الأسرة، في بيان الأربعاء، "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

وإذ شددت الأسرة على أنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران.

جدير بالذكر أن بوب ليفنسون مسجون في إيران منذ ما يقارب 13 عاما، بتهم تقول عنها السلطات الأمريكية إنها باطلة.

ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأمريكي.

المصدر: أ ف ب

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