روحاني: سنتخذ إجراءات أكثر تشددا ضد حركة المواطنين للحد من تفشي فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر تشديدا ضد حركة المواطنين، بهدف الحد من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال روحاني في تصريح صحفي إثر اجتماعه مع أعضاء الحكومة: "ناقشنا أمس في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مشروعا قدمته وزارة الصحة وتمت إحالته إلى وزارة الداخلية".

وأوضح الرئيس الإيراني أن الخطة تفرض قيودا على عودة المسافرين إلى محافظاتهم وسيتم التصويت عليها ظهر اليوم.

وأضاف روحاني محذرا: "تجاوزنا الموجة الأولى من تفشي فايروس كورونا، ومن الممكن أن نواجه موجة ثانية".

وفي سياق متصل قال روحاني إن إيران تعمل على التصويت في مجلس الأمن لصالح قرار برفع العقوبات في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن "دولة عضو غير دائم في مجلس الأمن أبلغتنا بإعداد مشروع قرار جاهز للتصويت لرفع العقوبات عن إيران".

المصدر: RT