الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1934 حالة وفاة والإصابات إلى24811 إصابة
Reuters RR
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1762 إصابة خلال الساعات الـ 24الماضية، فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة.
المصدر: RT