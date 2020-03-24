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البنتاغون يؤكد إصابة 174 جنديا أمريكيا بفيروس كورونا

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البنتاغون يؤكد إصابة 174 جنديا أمريكيا بفيروس كورونا
Reuters KL/dn/FW1/Simon Newman
تدابير احترازية ضد كورونا لدى جنود أمريكيين
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أفاد البنتاغون اليوم الثلاثاء بأن 174 جنديا أمريكيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة بـ41 حالة عن يوم أمس الاثنين.

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وزير الدفاع الأمريكي: وباء كورونا أثر على درجة الاستعداد العسكري للولايات المتحدة
وزير الدفاع الأمريكي: وباء كورونا أثر على درجة الاستعداد العسكري للولايات المتحدة

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس أيضا لدى 59 مدنيا و61 من ذويهم، فضلا عن 27 متعاقد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بالبنتاغون إلى 340.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد أمس الاثنين أن وباء فيروس كورونا المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن كل الوحدات التي سترصد بين عناصرها أعراض الفيروس المميت ستخضع لفحوصات طبية فورية.

 المصدر: وكالات

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