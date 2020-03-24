كورونا.. جونسون يشدد على ضرورة أن يبقى البريطانيون في منازلهم

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حكومته بأنه بات من الضروري جدا أن يلتزم البريطانيون بتعليماته ويلزموا بيوتهم للإبطاء من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لمكتب جونسون أن "رئيس الوزراء قال إنه بملازمة الناس لمنازلهم، فإنهم يحمون الخدمات الصحية الوطنية وينقذون حياة الآخرين".

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها استرلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت يوم الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان جونسون قد أصدر تعليمات يوم الاثنين ببقاء الناس في المنازل، باستثناءات محدودة، وتجنب التجمعات.

المصدر: "رويترز"