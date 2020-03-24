إجراءات جديدة للمناسبات في أستراليا لمواجهة كورونا.. يكفيكم حفل زفاف بخمسة مدعوين!

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون عن إجراءات جديدة للمناسبات مثل الأفراح والجنازات في البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

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وأوضح موريسون اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستسمح بمراسم الجنازات على ألا يزيد الحضور عن 10 أشخاص، أما بالنسبة لحفلات الزواج فإنه سيسمح لعدد حضور لا يتجاوز الخمسة أشخاص.

وقال للصحفيين في كانبيرا بعد اجتماع طارئ مع حكام الولايات والمناطق: "ستكون هذه تضحية كبرى، أعرف"، وطالب الأستراليين بأن يحدوا من عدد الضيوف في منازلهم.

وأعلن موريسون منع أنشطة مراكز التجميل ورسم الوشم والعلاج الطبيعي والخدمات الصحية المرتبطة بها. كما تقرر حظر المزادات والأنشطة المقامة داخل منشآت عقارية.

وفي وقت سابق، أعلنت أستراليا عن خطة إنفاق بقيمة 66 مليار دولار أسترالي (38 مليار دولار) للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، في وقت طلب من المواطنين إلغاء رحلاتهم الداخلية لمنع تفشي الفيروس.

المصدر: رويترز