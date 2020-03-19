أستراليا تمنع غير المقيمين من دخول البلاد في إطار مكافحة كورونا

كشفت أستراليا، اليوم الخميس، عن منع غير مسبوق للأشخاص الأجانب غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا.

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وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أنه "سيتم فرض حظر دخول على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد".

وطلب موريسون الحد من التجمعات "غير الضرورية" لأكثر من 100 شخص في الأماكن المغلقة، بعد حظر فرض مسبقا على تجمع أكثر من 500 شخص أثار ذهول الاستراليين المعروفين بحبهم للنشاطات الرياضية.

وكانت الحكومة الأسترالية طلبت من مواطنيها أمس الأربعاء الامتناع عن السفر إلى الخارج، كما دعت المسافرين حاليا إلى العودة بسرعة إلى بلدهم، وذلك في إطار إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد تهدف إلى الحد من تفشي وباء كورونا.

وبلغ عدد المصابين بالمرض في أستراليا أكثر من 500 شخص وعدد الوفيات 6 أشخاص. لكن عدد المصابين يواصل الارتفاع يوميا ومعظم الحالات الجديدة هي لمسافرين عادوا إلى البلاد أو لأشخاص أصيبوا بالعدوى منهم.

المصدر: أ ف ب