أستراليا تفرض عزلا صحيا على جميع الوافدين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده ستفرض عزلا ذاتيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين إليها اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف أنه سيحظر أيضا على السفن السياحية القادمة من الخارج الرسو في الموانئ الأسترالية لمدة 30 يوما كخطوة أولية.

وسجلت أستراليا أكثر من 250 حالة إصابة، بينهم وزير داخليتها بيتر داتون، وثلاث وفيات ناجمة عن كورونا حتى الآن.

المصدر: "رويترز"