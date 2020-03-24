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ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة وعدد الوفيات يصل إلى 114 شخصا

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ألمانيا تسجل 4764 حالة إصابة جديدة بـ
Reuters
ألمانيا
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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ارتفع 4764 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 28 حالة وفاة.

وأضاف المعهد أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 27436 حالة.

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وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: وكالات 

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