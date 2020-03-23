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ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة

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ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت ألمانيا عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة.

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وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.

وحذر المعهد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.

وكانت عدد الإصابات المؤكدة أمس الأحد 18610 حالة إلى جانب 55 وفاة. 

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: رويترز

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