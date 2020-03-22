ألمانيا.. 9 وفيات ونحو 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد رويرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم الأحد عن تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت مؤخرا عزلا شاملا عليها في محاولة لردع تفشي الوباء.

المصدر: رويترز