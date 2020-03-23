روحاني: على أمريكا رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في مواجهة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لاحتواء فيروس كورونا، ونوه بأن البلاد تعيش ظروفا أفضل من الدول المتطورة في مكافحة الفيروس.

وأضاف روحاني في تصريحات، اليوم الاثنين، أن عرض أمريكا لمساعدة إيران كذبة كبرى، "الزعماء الأمريكيون يكذبون... إذا كانوا حقا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات... عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا".

إقرأ المزيد

وأضاف روحاني أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية لها، "فعلى واشنطن أن ترفع العقوبات عن طهران بدلا من اقتراح مساعدات لمكافحة فيروس كورونا".

وتابع روحاني قائلا: "أمريكا مسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران .. أمريكا تتحمل مسؤولية جرائمها في إيران وهي أكبر جان في المنطقة .. أمريكا تمنع عنا مياه النبع وتعرض علينا كأسا من الماء العكر .. لا نريد كأس الماء العكر الذي تعرضه أمريكا"

وشدد الرئيس الإيراني على القول إن إرهاب أمريكا وسياستها الخاطئة باتا أكثر وضوحا للعالم.

المصدر: وكالات