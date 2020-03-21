كونتي: إيطاليا توقف الإنتاج في أراضيها باستثناء النشاطات الحيوية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفي كلمة متلفزة، قال كونتي: "إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها".

المصدر: نوفوستي