كونتي يفرض قيودا على التنقلات ويحظر التجمعات والفعاليات الرياضية في كل إيطاليا بسبب كورونا

قرر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

وقال كونتي، في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين، إن الحكومة الإيطالية ستطبق إجراءات أقسى لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن تعد هناك "مناطق حمراء" منفصلة، وستخضع كل أراضي إيطاليا لنظام واحد.

وشدد كونتي على أنه سيتم فرض قيود على التنقلات في كامل الأراضي الإيطالية، مشيرا إلى أنه سيسمح للمواطنين الخروج من المنازل فقط للذهاب إلى العمل أو للطوارئ، مبينا أن السلوك الصحيح في الظروف المتبلورة يتمثل بالبقاء في البيوت.

ولفت كونتي إلى أن هذه الإجراءات ستشمل تعليق إقامة كل الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم وتمديد إغلاق كل الجامعات والمعاهد والمدارس حتى 3 أبريل، مبينا أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا للسكان، لكنه ذكر أن وسائل النقل العامة ستبقى عاملة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيوقع على المرسوم الخاص بتطبيق هذه الإجراءات فورا ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الثلاثاء.

المصدر: وكالات