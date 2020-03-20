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كورونا.. 99% من الضحايا في إيطاليا عانوا من الأمراض قبل الإصابة بالفيروس القاتل

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كورونا.. 99% من الضحايا في إيطاليا عانوا من الأمراض قبل الإصابة بالفيروس القاتل
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بينت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن غالبية ضحايا فيروس كورونا في البلاد، عانوا من الأمراض قبل الإصابة بالفيروس القاتل.

وبحسب المعطيات فإن الغالبية العظمى من المتوفين عانت من ارتفاع ضغط الدم، وهم 75% من العدد الكلي للضحايا، أما مرضى السكري، احتلوا المرتبة الثانية، فيما جاء مرضى القلب في المرتبة الثالثة. وتشير الدراسة إلى أن متوسط عمر المتوفين 63 عاما.

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وكانت السلطات الإيطالية أعلنت يوم الجمعة، عن وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 47021 مصابا، شفي منهم 5129.

المصدر: وكالات

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