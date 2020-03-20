حصيلة ضحايا كورونا في أوروبا تتجاوز الـ5000

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا تجاوز اليوم الجمعة خمسة آلاف، أي أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات بالوباء في العالم.

وحسب تقييمات الوكالة، بلغت حصيلة ضحايا الفيروس الجديد في القارة العجوز اليوم 5168 شخصا على الأقل، وتتصدر إيطاليا قائمة أكثر دول أوروبا تضررا بالوباء، مع 3405 وفيات (أي أكثر مما سجل في أي دولة أخرى في العالم) وأكثر من 41 ألف إصابة مؤكدة.

وسجلت في أوروبا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب تقييمات الوكالة، أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بكورونا على الأقل، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمرضى في القارة العجوز إلى 110568 شخصا.

وجاء ذلك في وقت تجاوزت فيه حصيلة ضحايا الفيروس على مستوى العالم عشرة آلاف شخص، فيما يقترب عدد المصابين من 260 ألف شخص.

وقبل سبعة أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية أوروبا أكبر بؤرة للفيروس، وبلغت حصيلة ضحايا كورونا في العالم أجمع حينئذ خمسة آلاف شخص.

وفرضت عدد من الدول الأوروبية قيودا غير مسبوقة من حيث صرامتها في محاولة لردع تفشي الوباء، لكن مدى فعالية هذه الإجراءات لم يتضح بعد.

المصدر: أ ف ب + RT