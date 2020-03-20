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إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

الأمن التركي يحتجز 64 شخصا لنشرهم "تدوينات مستفزة ولا أساس لها" حول كورونا

أخبار العالم

الأمن التركي يحتجز 64 شخصا لنشرهم
Reuters UMIT BEKTAS
عنصران من الشرطة التركية في اسطنبول
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أفادت وزارة الداخلية التركية بأن أجهزة الأمن احتجزت 64 شخصا بسبب نشرهم "تدوينات مستفزة ولا أساس لها" في مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية تفشي فيروس كورونا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، أن عناصر جهاز الأمن احتجزوا منذ 11 مارس الحالي 64 شخصا من أصل 242 مشتبه فيهم بنشر تدوينات مستفزة ولا أساس لها من الصحة حول انتشار الفيروس.

وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على احتجاز عدد من المشتبه فيهم الآخرين في إطار قضايا محددة مماثلة.

ومساء الخميس أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى، فيما تبلغ حصيلة الوفيات 4 حالات.

وسجلت الحالة الأولى للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في تركيا يوم 11 مارس.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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