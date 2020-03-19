تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر": "أعطت 168 فحصا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية. ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة".

كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، حيث كانت الحصيلة السابقة عند نقطة 3 وفيات.

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

المصدر: RT