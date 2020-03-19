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تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة في إسبانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters
إسبانيا
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أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس "كورونا" في البلاد من 558 إلى 767 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات أن عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا وصل اليوم إلى 17147 حالة.

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وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 شخصا، وعدد الوفيات إلى 558.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا، بعد إيطاليا، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

المصدر: وكالات 

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