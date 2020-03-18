إسبانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13716 والوفيات إلى 558

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال 24 ساعة من 491 إلى 558.

أما عدد الإصابات فارتفع من 9161 حالة إلى 13716، أي أنه تم تسجيل 4555 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

المصدر: رويترز