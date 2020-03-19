عدد المصابين بكورونا في ماليزيا يقترب من الألف.. وإندونيسيا تمنع عقد اجتماع إسلامي

سجلت ماليزيا 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 900، فيما قررت إندونيسيا منع عقد اجتماع ديني للمسلمين بسبب مخاوف من أن يساهم في انتشار الفيروس.

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وقالت وزارة الصحة الماليزية إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كوالالمبور.

من جهته، أوضح مسؤول إندونيسي أن السلطات منعت عقد اجتماع ديني للمسلمين يشارك فيه الآلاف في إندونيسيا بسبب مخاوف من أن يساهم في انتشار الفيروس.

لكن في مكان آخر من إندونيسيا، أقيم تجمع للمسيحيين شارك فيه أكثر من ألف شخص على الرغم من حث الدولة على عدم حضور الفعاليات الدينية الكبيرة.

وأعلنت إندونيسيا اكتشاف أقل من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن هناك مخاوف من وجود العديد من الحالات غير المكتشفة، حيث اتهم العاملون في المجال الصحي الحكومة بالتقاعس.

وسجلت إندونيسيا 227 إصابة بالفيروس و19 حالة وفاة حتى أمس الأربعاء.

المصدر: رويترز