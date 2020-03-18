رغم مئات الإصابات بكورونا إثر تجمع إسلامي في ماليزيا.. إندونيسيا تستضيف فعالية مماثلة

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الأربعاء عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد إلى 790.

وأكدت وزارة الصحة أن 80 من هذه الإصابات الجديدة ونحو ثلث إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم في 27 فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

كما سجلت 50 إصابة مرتبطة بهذه الفعالية في بروناي المجاورة، بالإضافة إلى تأكيد سلطات كامبوديا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام إصابة مواطنين لها هناك أيضا.

وعلى الرغم من خطر الفيروس المستجد، أقامت "جماعة التبليغ" التي نظمت الفعالية المذكورة في ماليزيا تجمعا جديدا مماثلا اليوم الأربعاء قرب مدينة مكسّر الإندونيسية يشارك فيه نحو 8.7 ألف شخص من مختلف الدول، حسب منظمي الفعالية.

وسجلت في إندونيسيا حتى الآن 19 وفاة و227 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز