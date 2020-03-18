ظريف: العقوبات الأمريكية على إيران جعلتها بموقع أضعف في مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن فيروس كورونا كشف للعالم حقيقة العقوبات الأمريكية على إيران التي أصبحت بموقع أضعف وغير قابل للمقارنة مع بقية الدول في مكافحة الوباء.

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وقال ظريف برسالة عبر الفيديو، إن "سلب حق الحصول على الأدوية والأغذية يضع إيران في موقع أضعف وغير قابل للمقارنة مع بقية دول العالم في مكافحة فيروس كورونا"، وأضاف: "كورونا كشف للعالم حقيقة العقوبات الأمريكية الجائرة على بلادنا".

ولفت ظريف إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل إيران جزيرة معزولة وسط محيط من التهديدات والآلام، وذلك من خلال فرض مزيد من العقوبات عليها".

تصريح ظريف، جاء بعدما أعلن رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران محمد رضا ظفرقندي اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.

وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.

وتابع قائلا: "هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".

المصدر: RT