تسجيل 147 وفاة جديدة في إيران بفيروس كورونا المستجد

أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.

فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالة.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.

المصدر: وكالات