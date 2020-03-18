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كورونا.. هاري فشل في إقناع جدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز باتخاذ إجراءات وقاية إضافية

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كورونا.. هاري فشل في إقناع جدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز باتخاذ إجراءات وقاية إضافية
Reuters POOL
الأمير هاري وزوجته ميغان - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هاري اتصل بجدته الملكة إليزابيث، ووالدة الأمير تشارلز ليتخذا إجراءات احتياطية إضافية تضمن عدم إصابتهما بكورونا.

وأضافت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الأمير هاري الذي يعيش في عزلته الكندية مع زوجته ميغان ماركل وابنه أرشي، يشعر "بالعجز" لأنه بعيد جدا عن عائلته في إنجلترا، وذلك بسبب خوفه على كبار السن في العائلة الملكية.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء هاري أن الأمير على اتصال بوالده وجدته و"يحثهما على البقاء بأمان واتخاذ احتياطات إضافية".

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وحسب الصديق نفسه فإن هاري وميغان لا يختلطان مع العاملين في قصرهما الكندي، وقد طلبا أن يرتدي كل من يأتي إلى المنزل القفازات.

المصدر: "ديلي ميرور

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