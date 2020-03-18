كورونا.. "كثير من المصابين في قصر ويستمنستر".. بروفيسور بريطاني يعزل نفسه بعد لقاء جونسون

أكد خبير بريطاني يلعب دورا بارزا في جهود محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلاده، ظهور أعراض إصابته بالفيروس بعد أيام من لقائه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأعلن بروفيسور علم الأحياء في كلية لندن الإمبراطورية نيل فيرغسون على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، أنه قرر إخضاع نفسه لعزلة صحية بعد أن بدأ يعاني أمس من السعال الجاف المستمر، وأعقب ذلك ارتفاع درجة حرارته بشكل حاد.

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وتابع فيرغسون: "هناك كثير من [حالات الإصابة بـ] "كوفيد-19" في ويستمنستر" (في إشارة إلى قصر ويستمنستر مقر البرلمان البريطاني).

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster. — neil_ferguson (@neil_ferguson) March 18, 2020

وقال البروفيسور لـ"بي بي سي" لاحقا إنه لم يفاجأ بالشعور بأعراض الإصابة بالوباء، معربا قناعته شبه التامة بأن الآلاف من سكان لندن قد أصيبوا بالفيروس.

وأثارت هذه الأنباء المخاوف في وسائل الإعلام بشأن إمكانية إصابة جونسون وخطيبته الحامل كاري سيموندز بالوباء الخطير.

وجاء ذلك عقب إصدار فريق خبراء برئاسة فيرغسون تقريرا مدويا حذر من أن 250 ألف شخص في المملكة المتحدة قد يلقون مصرعهم إذا لم تراجع الحكومة بشكل عاجل نهجها الحالي تجاه أزمة كورونا.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية