تحذيرات من "تسونامي كورونا" في جنوب شرقي آسيا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إندونيسيا من 5 إلى 19، فيما حذرت ماليزيا من "تسونامي" إصابات، ما لم يلتزم الناس بالقيود على التنقل مع تسارع العدوى في منطقة جنوب شرق آسيا.

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وبلغ عدد المصابين بكورونا في المنطقة 1895 حالة، مدفوعا جزئيا بمئات الإصابات الناتجة عن تجمع إسلامي في ماليزيا قبل أسبوعين.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دول العالم سكانا التي يقطنها نحو 260 مليون نسمة، عن أول حالتي إصابة بالفيروس يوم الثاني من مارس رغم تكهنات بعدم القدرة على إجراء الفحوص المخبرية، ما يخفي أعدادا أكبر للمصابين.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن نحو ثلثي حالات الإصابة في ماليزيا مرتبطة بحدث في مسجد في كوالالمبور بين يومي 27 فبراير والأول من مارس حضره زوار من إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ودول أخرى.

وتجمع آلاف الزوار من دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا اليوم الأربعاء في حدث مماثل رغم المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت أمس الثلاثاء دول جنوب شرق آسيا "لتسريع اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19".

المصدر: رويترز