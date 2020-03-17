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الدنمارك تمنع التجمعات تفاديا لكورونا

أخبار العالم

الدنمارك تمنع التجمعات تفاديا لكورونا
Reuters
رئيسة وزراء الدنمارك
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أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء حظر التجمعات في البلاد، في خطوة احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن اليوم، إن "الفعاليات العامة التي تحشد أكثر من عشرة أشخاص سيتم حظرها في الدنمارك ابتداء من يوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأكدت في مؤتمر صحفي أن جميع المطاعم والحانات والمقاهي والنوادي الليلية، وكذلك الصالات الرياضية ستكون مطالبة بالإغلاق لمدة أسبوعين حتى الـ30 من مارس الجاري.

المصدر: رويترز

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